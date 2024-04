Para muchos la palabra polémica en el diccionario tiene como una acepción aceptada Marco Antonio Figueroa, debido a que el entrenador chileno ha protagonizado más de alguna controversia.

El actual estratega de la selección de Nicaragua en marzo pasado tuvo un round con el periodista peruano Gonzalo Núñez, quien ninguneó a su equipo en la previa al amistoso que iba a jugar ante la Bicolor.

La discusión fue en el programa Exitosa Deportes de la radio homónima, donde el comunicador le faltó al respeto al estratega diciendo que su seleccionado era de bajo nivel, lo que no aguantó el ex delantero, quien luego de un tenso ida y vuelta, colgó el teléfono.

Gonzalo Núñez pierde un trabajo

El momento a Gonzalo Núñez les trajo consecuencias, porque se supo que perdió uno de sus trabajos, ya que no podrá seguir comentando en el programa A Presión, uno de los más escuchados de Perú.

El conductor y director del espacio, Peter Arévalo, explicó en radio Exitosa le pidió a Núñez dejar A Presión y concentrarse únicamente en su programa, tras lo ocurrido con Figueroa.

“Ustedes recordarán que hace un tiempo hubo un inconveniente con un técnico de una selección en Exitosa, lo cual generó un problema laboral. Este problema, aparentemente, se ha solucionado con algunas condiciones y que cuando Gonzalo habló conmigo, le dije que estaba en todo su derecho y que lo íbamos a respetar y querer siempre. Nosotros aquí le hemos dado cariño y respeto”, dijo de entrada el conocido Mr. Peet.

“Es una de las condiciones, exigencias, para que él continúe en su centro de trabajo, que es el ingreso más importante que tiene hoy en día, porque es la imagen de Exitosa, de su crecimiento con su empresa. Él ha decidido, lo cual yo respeto, mantenerse en Exitosa y desde aquí le deseamos lo mejor. Lo vamos a querer siempre, las puertas de A Presión están abiertas, porque uno no sabe lo que va a pasar más adelante. Hay situaciones que escapan de nuestra responsabilidad. No se trata de que yo le pague más, no es un tema de dinero y si lo fuese, no consideraría justo romper el presupuesto al cual todos aquí se sometieron. Hoy solo tenemos un auspiciador por programa”, agregó Arévalo.

De esta forma el más perjudicado fue el periodista Gonzalo Núñez, por tratar en menos a Marco Antonio Figueroa.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.