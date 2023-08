Ben Brereton espera su debut: Quique Setién explica por qué no jugó en Villarreal vs Betis

La fecha 1 de La Liga fue de dulce y agraz para los chilenos. El Real Betis, sin Claudio Bravo en la convocatoria, derrotó por 2-1 al Villarreal que contó con Ben Brereton en la banca de suplentes. Así, el cuadro andaluz comenzó con el pie derecho su andar por la temporada 2023/24.

Sin embargo, ninguno de los dos nacionales sumó minutos en este partido. El capitán de La Roja no fue citado por dolencias físicas, mientras que Big Ben se quedó sentado esperando entrar. No obstante, no fue opción para Quique Setién quien decidió no darle la chance de sumar.

El DT del Villarreal explicó en conferencia de prensa por qué el ex delantero del Blackburn Rovers no pudo hacer su debut oficial con el cuadro groguet. Según el entrenador, se debió a decisión técnica, ya que él es quien decide a qué jugadores le da la chance de entrar a la cancha.

Setién detalló que la ausencia de Brereton fue por “lo mismo que no entraron otros jugadores que pudieron haber entrado. Entendimos que no era necesario. Los que estaban lo podían estar haciendo bien”, comentó.

Asimismo, el director técnico del Villarreal aseguró que no está cerrado a darle la oportunidad a Ben en otro partido. “No me pongo a pensar ahora el por qué, pero si hubiera visto la necesidad que entrara él u otro, lo habría hecho”, agregó.

¿Cuál fue el resultado del partido entre Villarreal y Real Betis?

El cuadro bético derrotó por 2-1 al Submarino Amarillo. Por el lado del Real Betis, Ayoze Pérez abrió el marcador a los 20′ y Willian José sentenció el triunfo a los 90+5′. Jorge Cuenca descontó para Villarreal a los 61′.

¿Cuándo vuelve a jugar el Villarreal?

Luego de su caída por 2-1 a manos del Real Betis de Manuel Pellegrini, el Submarino Amarillo ya piensa en la fecha 2 de La Liga. El viernes 18 de agosto visitarán al RCD Mallorca, desde las 13:30 horas (hora de Chile). Ben Brereton podría hacer su debut oficial.