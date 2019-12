Zlatan Ibrahimovic y su reencuentro con CR7 en la serie A: "El verdadero Ronaldo es el brasileño"

Luego de anunciar con mucho misterio que volverá a la Serie A de Italia a un "equipo que tiene que renovar su historia", Zlatan Ibrahimovic ya arma polémica ni bien ha tocado suelo tano.

El sueco le dio una entrevista a GQ donde le preguntan si encontrará al verdadero Ronaldo en Italia, a lo que suelto de cuerpo el goleador contesta: "Para nada. El verdadero Ronaldo es el brasileño".

Agregando sobre CR7 que "el suyo no es un talento natural sino el fruto de mucho trabajo".

¿Se quedó ahí Zlatan? Obviamente que no, porque también repasó al luso respecto al "desafío" de ir a la Juventus. "Firmó por un equipo que ha ganado la Serie A siete veces seguidas. Ir a un club así no es un desafío. Si quería un reto, tendría que haber ido a la Juventus cuando estaba en la Serie B para ascenderla a la Serie A y llevarla de nuevo a la cima", aseguró el ex Los Ángeles Galaxy.

¿Qué responderá Cristiano Ronaldo?