Tottenham vs Wolverhampton | Ver EN VIVO por TV y online el gran encuentro entre los Spurs y el Wolves por la Premier League en el Boxing Day

Este domingo continua el Boxing Day en la Premier League con grandes encuentros, a las 16:15 horas de Chile en el Molineux Stadium se enfrentará el local, el Wolverhampton frente a frente con el Tottenham de Mourinho por la jornada 15 de la liga de Inglaterra.



Ambas escuadras son dirigidas por técnicos portugueses en un encuentro que promete buen fútbol y goles, mientras los Spurs son dirigidos por Mourinho, el equipo local, los Wolves tienen como estratega al ex futbolista del Porto entre otros clubes y hoy DT, Nuno Espírito Santo.



El Wolverhampton necesita el triunfo en este importante duelo, pues su campaña esta temporada 2020-21 no ha sido la mejor y ha tenido que convivir con los resultados adversos ubicándose momentáneamente en la medianía de la tabla de posiciones con 20 unidades ocupando el 11° puesto. Una muestra de su irregular paso es que, en los últimos cinco duelos, los Lobos han perdido en tres ocasiones y ganado en solo dos.



El Tottenham mientras tanto, tampoco lo pasa bien, los dirigidos por The Special One hasta hace un par de semanas peleaban palmo a palmo con el Liverpool el liderato de la Premier League, sin embargo, tras el encuentro que enfrentó a los Spurs vs los reds, el elenco de Mou no pudo ganar más en liga, registrando dos derrotas consecutivas, esto significó que pasaran de luchar por el primer puesto a quedar 6° con 25 puntos, justamente a seis unidades del Liverpool, que es el actual líder exclusivo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Wolverhampton vs Tottenham por la fecha 15 de la Premier League?



Tottenham vs Wolverhampton lo podrás ver este domingo 27 de diciembre a las 16:15 hora de Chile.

El Wolverhampton tiene dos partidos muy difíciles, mañana frente al Tottenham y el martes contra el Manchester United. (Foto: Getty Images)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Wolverhampton vs Tottenham?



El partido será transmitido por ESPN. Encuentra tu señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:



ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Wolverhampton vs Tottenham?



Si buscas un link para ver en vivo Tottenham vs Wolverhampton, podrás hacerlo en la plataforma de ESPN Play.