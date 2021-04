Wagner Ribeiro, ex representante de Neymar: "Real Madrid estaba dispuesto a pagar 300 millones por él en 2019"

Wagner Ribeiro, ex representante de Neymar, concedió una entrevista a L’Equipe y dio detalles de la larga historia de desamor entre el Real Madrid y el atacante formado en el Santos que partió a los 13 años y que pudo concretarse en 2019, cuando la Casa Blanca estaba dispuesto a todo para ficharlo.

“En ese momento, estuvo cerca de ir al Real Madrid. El Madrid estaba dispuesto a pagar 300 millones de euros por él. Florentino me lo dijo. Pero Nasser (dueño del PSG) se negó. “¡Ni por mil millones, no se va a ir!”, me dijo”, aseguró el agente.

Esta novela comienza cuando Neymar tenía 13 años y fue a Madrid a conocer las instalaciones del gigante español, y tuvo que tomar una decisión. "En ese momento, me llamó Marcelo Teixeira, el presidente de Santos y me ofreció 840.000 euros y 10.000 euros al mes. En ese momento, Neymar ganaba 700 reales. Su padre pensó que era mejor quedarse en Brasil. En Madrid, en el campo lo pasaba muy bien y era feliz, pero fuera lloraba. Me cogía el teléfono para llamar a su madre. No quería estar lejos de su madre y su hermana”, cuenta Ribeiro.

Pasó el tiempo y llegó el momento de salir del cuadro brasileño donde había dos destinos posibles: Barcelona y Real Madrid.

“Florentino pensaba que lo tenía. Aceptó una oferta que yo le presenté. Estaba dispuesto a pagar 40 millones al Santos y a cumplir con todo lo que pedíamos. Su padre le pidió tiempo porque Neymar prefería el Barça. El Madrid insistió, mandaron a tres directivos, abogados. Estuvieron 20 días y me decían: “¡Venga, mañana firmamos!” Pero Neymar no quería ir al Madrid, quería jugar en el Barça. Le llamó Messi, Piqué... Yo quería que se fuera al Madrid. Era cercano a Florentino y al Madrid. Sandro Rossell, en cambio, no quería que participara de las negociaciones con el Barcelona. Me dejó de lado y no me pagó ni un céntimo por el traspaso de Neymar al Barça. Trabajaron con André Cury, que se acercó al padre de Neymar. Me la jugaron. No saqué nada con ese traspaso”, cuenta Ribeiro.

Para el final, el representante da la verdadera razón del fichaje de Neymar en el Barça: el deseo del brasileño de jugar con Lionel Messi.

“Quería jugar con Messi. Esa fue su elección. Lo respeté, aunque no fue bueno para mí. Cuando firmó y fue presentado, me sentí humillado. No me dejaron participar. Como me llevo bien con Florentino Pérez, me dejaron fuera de todo. Fue injusto", cerró.