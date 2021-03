Neymar llama Lionel Messi para convencerlo de fichar por el PSG: "Tienes que venir"

Neymar se quedará con las ganas de reencontrarse con sus excompañeros de Barcelona en los octavos de final de la Champions League pues la lesión que sufrió se lo impedirá pero espera que poder compartir el terreno de juego con Lionel Messi para la próxima temporada sea una realidad.

El brasileño está haciendo de su parte para hacer que el capitán del cuadro culé defienda los colores del PSG la próxima temporada una vez que termine su contrato como blaugrana. Según contó el diario L'Equipo en una publicación, hubo un llamado por parte del amazónico hacia el rosarino.

En la nota del medio francés afirmaron que Neymar fue contundente con Messi a la hora de pedirle que se incorporará al cuadro parisino. "Tienes que venir, Leo", fueron las palabras del internacional brasileño al argentino.

El 10 del equipo del Parque de Los Príncipes no ha ocultado públicamente sus deseos de volver a jugar con la estrella del Barcelona. "Me gustaría volver a jugar con Messi, es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. Lo pondría en mi lugar, no tengo problema, salgo yo. Quiero volver a jugar con él", afirmó recientemente.

Queda por ver qué sucederá con el futuro de Messi en Barcelona luego que este fin de semana se impusiera Joan Laporta como nuevo presidente del club catalán, un factor que ha invitado al optimismo en el seno de la institución blaugrana de cara a la renovación de su máxima figura histórica.

