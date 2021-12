El joven extremo brasileño goza de un gran presente en el Real Madrid con sus goles y buen juego, por lo que no dudó al momento de reconocer que si sigue desempeñándose de esa manera de seguro podrá ganar su primer Balón de Oro próximamente.

Una de las grandes figuras del Real Madrid en esta temporada 2021/22 de La Liga de España ha sido el joven atacante brasileño Vinicius Júnior, que con tan solo 21 años ha jugado 22 partidos tanto en Champions como en el torneo local y suma a su registro 12 goles y siete asistencias.

Actuaciones con las cuales se ha vuelto vital para que el equipo que dirige Carlo Ancelotti cumpla sus distintos objetivos, y que él tiene claro le ayudarán a hacer historia. Por eso, recientemente el crack carioca dialogó con Movistar y apuntó alto con respecto a los trofeos personales que quiere ganar y señaló que quiere el más preciado en esa categoría.

"Tengo que trabajar bastante para ganar el Balón de Oro. Debo seguir jugando aquí, hacer las cosas bien y estar siempre en mi mejor versión. Si sigo jugando así, claro que puede ganarlo, pero lo principal para mí es ganar con el equipo y lograr muchos títulos con el Real Madrid", reconoció.

Igualmente, cabe resaltar que el futbolista formado en el Flamengo finalizará su contrato en 2023 con el cuadro Merengue, y en las oficinas del Santiago Bernabéu tiemblan ante la posibilidad de que otro gigante europeo se interese por sus goles.

Pese a eso, una de las grandes promesas de la Verdeamarelha se mantiene tranquilo y aprovechó la instancia para dejar más que claro que sus deseos están en seguir defendiendo la camiseta blanca. "Mejor no me pongo precio y me quedo aquí en el Madrid", apuntó.

Finalmente, el artillero repasó las duras críticas que tuvo que soportar en su llegada al club ya que su falta de gol no terminaba de convencer tras haber pagado 50 millones de euros por su pase. Comentarios que fueron apagándose tras la llegada de Ancelotti, quien pareciera haber enrielado al extremo derecho para reencontrarse con el gol.

Por esa razón, Vinicius se mostró tranquilo sabiendo que todavía hay quienes le dan con todo con sus comentarios fuera de la cancha, a lo que confesó que "no escucho las críticas, solo las personas que están cerca".