Mientras todo Argentina celebra la obtención de la tercera Copa del Mundo de su historia, hay un trasandino que no lo pasa bien. Se trata de Valentín Torres Erwerle, que denunció la retención de su pasaporte en Argelia mientras retorna a Argentina desde el Mundial de Qatar.

El futuro periodista deportivo, que se hizo conocido a principios de año por cortar rachas de equipos perdedores con su presencia en el estadio, viajó al Mundial enviado por una empresa y tuvo la oportunidad de presenciar en primera persona la obtención del título albiceleste.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para el joven influencer de 18 años. Tras dejar el país anfitrión del Mundial, tuvo una escala en Argelia, donde se encuentra actualmente retenido en el aeropuerto, a la espera de aclarar su situación.

Así lo anunció por Twitter, explicando que "tengo 8 horas de escala en Argelia. No hay wifi (lo escribo con el internet que me comparte un policía). Nos retuvieron los pasaportes. Los baños están cerrados. No hay nadie en el aeropuerto. Somos 5 argentinos. Estamos jugando al fútbol en la sala de embarque".

Una dura situación para el trasandino, que apostaba a volver a su suelo natal para presenciar las celebraciones que se están llevando a cabo por todo el país debido al tremendo logro obtenido el domingo ante Francia.