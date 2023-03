Se vienen días con bastantes partidazos en el fútbol del Viejo Continente, debido a que la Champions y la Europa League disputan los últimos partidos de octavos de final, donde se definirán los clasificados a la ronda de los ocho mejores. Es por esto que es muy importante tener claro el criterio de desempate de las llaves, como lo que sucede con el gol de visita.

¿Vale doble el gol de visita en la UEFA Champions League?

Desde la temporada 21/22, la UEFA decidió eliminar la regla que hacía que el gol de visita valga doble en caso de igualdad en el resultado global. Esta normativa estaba vigente desde 1965 en el Viejo Continente. De acuerdo al Comité de Expertos de la federación, la medida habría tenido un efecto positivo, ya que así los clubes locales no juegan con el miedo a recibir una anotación, haciendo más abiertas las llaves de sus distintas competiciones.

Partidazos de Real Madrid y Betis

En la Champions League, por nombres de los protagonistas, el duelo que más llama la atención es el de Real Madrid y Liverpool. En la ida en Inglaterra los Merengues ganaron por 5-2, por lo que está muy compleja la situación para los Reds. Sin embargo, muchos piensan que, si pudieron hacerle siete a Manchester United, pueden hacer la gracia en el Santiago Bernabéu.

El Real Betis en la Europa League tendrá una parada muy difícil ante Manchester United. En Old Trafford los dirigidos por Manuel Pellegrini no vivieron su mejor actuación y cayeron por 4-1. Un resultado que no estaba en los planes de nadie y que los obliga a ganar por tres goles en el Benito Villamarín para alargar la serie a tiempo extra.

Otros de los duelos destacados en Champions será el Manchester City ante Leipzig (1-1 en la ida) y Porto ante Inter de Milán (2-0 los italianos en la ida). En Europa League el Leverkusen de Aránguiz visita a Ferencváros (2-0 los alemanes en la ida) y el Sevilla de Sampaoli va a Turquía para enfrentar a Fenerbahce (2-0 los españoles en la ida).