La conferencia de prensa más polémica en la vida de Diego Maradona: "Que la chu..."

El camino de la selección argentina para el Mundial de Sudáfrica 2010 cambió tras perder por Chile por primera vez en su historia. La Roja de Bielsa le ganó a la Albiceleste en el Nacional por 1-0, con el gol de Fabián Orellana, lo que cambió todo en el conjunto transandino.

Tras el revés en Ñuñoa, Alfio Basile renunció a su cargo y Julio Grondona empezó a buscar a su reemplazante, y no fue otro que Diego Armando Maradona.

El Pelusa se hizo cargo de un equipo que venía complicado en la tabla, y que en el camino tuvo muchos problemas, como una derrota por 6-1 ante Bolivia en La Paz, entre otras complicaciones.

Pese a ello, Argentina se metió en la Copa del Mundo tras vencer en la última fecha a Uruguay en Montevideo, partido que siempre estuvo "arreglado" para la conveniencia de uno u otro, y ahora le tocaba ganar al conjunto del Diego.

Diego Maradona en el estadio Centenario el día en que clasificó al Mundial a Argentina - Getty

Tras la victoria, Maradona protagonizó la conferencia de prensa más polémica de su etapa en el banco argentino, porque se fue en contra de los medios de comunicación, diciendo una frase que no se va a olvidar jamás.

"Tengo memoria. Al que no creía, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen y que la siguen chupando. Yo soy blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamando", dijo con rabia D10S en el Centenario.

Maradona llevó a Argentina al Mundial, donde se fue eliminado en cuartos de final por Alemania, pero esa ya es otra historia...