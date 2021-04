Lucas Torreira impacta al mundo del fútbol: “No quiero jugar más en Europa, quiero ir a Boca Juniors”

El mediocampista uruguayo Lucas Torreira impactó al mundo del fútbol este jueves, porque anunció que dejará de jugar en Europa para volver a Sudamérica y estar más cerca de su familia.

Estas declaraciones nacen luego de la muerte de su madre por culpa del coronavirus y de la poca regularidad que ha sumado en su paso por Arsenal y Atlético de Madrid. Por lo mismo, el volante realizó un llamado a los clubes que lo dejen partir y pueda fichar en Boca Juniors, el sueño de su familia.

“Estoy tratando de asimilar la situación, cuesta entender el momento pero a medida que pase el tiempo iremos a convivir con este dolor. Mi mamá tenía 53 años y falleció por COVID, hubo un brote en Fray Bentos (ciudad de Uruguay) y estuvo 11 días empujando y luchando, pero el lunes por la madrugada recibí el peor llamado”, comenzó diciendo en ESPN Argentina.

“Pedí licencia en el Atlético de Madrid, el Cholo entendió todo y me dieron una semana, pero pedí quedarme un poco más. El domingo seguramente esté viajando. Tengo que cumplir con mi deber y la vida debe continuar. El Atlético se portó muy bien conmigo y es importante”, agregó.

#ESPNF90 �� | ESPN



"MI PAPÁ, ENTRE LÁGRIMAS, ME DIJO QUE ERA EL MOMENTO DE JUGAR EN BOCA"



Visiblemente conmovido, Lucas Torreira no ocultó sus ganas de jugar en Boca. La influencia de su familia, determinante para su elección. pic.twitter.com/poyO2c6TYX — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 1, 2021

"No es emoción violenta. No es una decisión alocada por mi madre. Siempre dije que quería jugar en Boca. Me muero por jugar en Boca y siempre lo voy a decir. No solo por mi momento. Sino es ahora, es en junio y siempre tuve las ganas de jugar en Boca. Me muero por jugar en Boca. La noche que fallece mi mamá y uno de los primeros en recibir la noticia fue mi representante. No quiero jugar más en Europa, quiero jugar en Boca”, confesó.

En la misma línea, complementó que ”hay que parar la pelota, no es todo Europa. Quiero estar cerca de mi casa, de mi familia. Mi pase pertenece a Arsenal y estoy a préstamo en el Atleti, pero quiero irme a Boca. Ojalá que los clubes se pongan de acuerdo”.

El volante no está feliz jugando en Europa. (FOTO: Getty)

Finalmente, profundizó su decisión: ”Hace dos años que no paso un buen momento en lo personal, sin continuidad, me dolió lo del Arsenal y en el Atlético no juego como quiero. Vivo del juego y mi estado de ánimo es esto. No me llamó nadie de Boca, me mandó una camiseta. Y el día que Boca quedó afuera con Santos les mandé un mensaje para animarlo. Yo solo quiero jugar en Boca. Ya tomé la decisión. Lo hago por mi viejo. Me lo pidió él y lo voy a hacer”, sentenció.

