Polo Quinteros ahora vive de la pesca: "En el fútbol estás en un mundo que no es real"

Jorge Polo Quinteros, es delantero de Universidad Católica, compartió su visión del fútbol y habló de la vida que tuvo después de su retiro en 2006.

En entrevista con Infobae, el ídolo cruzado comenzó hablando de sus comienzos en el fútbol y su origen humilde: "Me crié pescando ranas en la zanja. No me sobraba nada. Cuando jugaba en el Independiente de Beccar a veces iba con las zapatillas rotas. Me fui de Virreyes a un hotel cinco estrellas para concentrar y efectivamente había otro mundo. Me acuerdo que le pregunté a Raúl Sanzotti hasta qué hora era el desayuno. No me lo quería perder. El desayunador era una mesa como de veinte metros y había de todo. Me serví medialunas con jamón, cereales, yogurt, jugo de frutas. El profe de aquel momento me vio y me dijo: 'Nene, no. No es así. No es la última vez que va a desayunar'".

Después del retiro, el Polo probó siendo manager de jugadores, pero no le gustó: “Me retiré un sábado y un lunes estaba de saco y corbata representado jugadores. Lo hice durante siete años, pero no me encontraba. No sentía que era mi lugar y me dediqué a otra cosa. Puse una fiambrería con mi familia”.

Quinteros se reprocha no haber pensado en qué hacer despúes del retiro: "Salir a enfrentar la vida es jodido, son treinta y cinco años que no hiciste un carajo. Que viviste un mundo que no es real. A nivel laboral después es difícil meterse. No todos ganan diez millones de dólares por año. Por eso digo que hay que pensar en el retiro, pero no cuando estás a punto de hacerlo, sino unos años antes y analizar qué se va a hacer. Si volviera a nacer sería jugador de fútbol, pero me prepararía de otra manera".

Polo Quinteros fue campeón con la UC en 2005 (Foto: archivo)

Después de la fiambrería, trabajó en Argentinos Juniors como secretario técnico, hasta que decidió retirarse del mundo del fútbol.

Ahora vive de la pesca: "Hace tres años que vendo un motor eléctrico de lancha que se usa específicamente para pescar. Es un motor con batería que es silencioso y no espanta a los peces. Me enganché a vender eso y estoy bien".

"Y además organizo viajes de pesca. No es que tengo una agencia de viajes, pero tengo tantos amigos de la pesca que termino armando todo. Me encanta. Si pudiera, pescaría los siete días de la semana. A mi señora siempre le digo que si nos llegamos a separar que me busque en Entre Ríos o Corrientes", finaliza.

