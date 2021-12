La jugadora de Universidad de Chile, Fernanda Pinilla, reveló que votará por el candidato Gabriel Boric en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de Chile.

La futbolista llamó a los chilenos a expresar su opinión y mostró su fe en que el candidato de Apruebo Dignidad tendrá un Gobierno más dialogante que su contrincante.

"Queda una semana para una elección importante. No se pierda. Por acá vamos por Gabriel Boric y si bien no me convence al 100, confío que con él tendremos un Gobierno más dialogante y abierto a las transformaciones que necesita con urgencia este pedazo de tierra", señaló en sus redes sociales.

"No le tema a expresar sus preferencias. Esos tiempos que te perseguían por pensar distinto ya no van, aunque para el programa de al frente sea un mandamiento. Besitos, cuídense, vaya a votar y organícese", añadió.

De esta forma, Pinilla se une a Charles Aránguiz, volante del Bayer Leverkusen, quien señaló: "Prefiero que salga Boric, en vez de Kast".

Mientras Marcelo Barticciotto, ex jugador de Colo Colo, también reconoció que va por Boric: "Todos saben cuál es mi idea y, en definitiva, espero que la gente tome consciencia. Leí el programa de Boric y me pareció muy interesante en el tema deportivo".