Thibaut Courtois confiesa las dos influencias futbolísticas que tuvo para convertirse en arquero

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, confesó a través de las redes sociales que se transformó en arquero gracias a la admiración que sentía por el español Iker Casillas, quien estuvo en el elenco Merengue por 15 temporadas.

“Cuando Iker empezó a jugar en el Madrid veía sus partidos y me hice portero por él, me gustaba verlo y me encantaba el Real Madrid”, partió confesando el arquero belga.

Sin embargo, señaló de que, a los 14 años, cuando era alto y flaco, encontró que por su físico se asimilaba más a otro gran guardameta. “Miraba mucho a Van der Sar, porque era más mi estilo", reconoció.

Pero eso no fue todo, porque también mencionó qué es lo que hará primera cuando se termine la cuarentena en España. "Lo primero que haré cuando se pueda salir es ir a Valdebebas a entrenar, hacer deporte y entrenar con el equipo. Tengo ganas, aunque hay que esperar a que el gobierno de luz verde", dijo.

"Dentro de poco podremos disfrutar de la vida, pero hay que estar sanos. Se debe tener mucho cuidado al salir, hay que protegerse bien y lavarse las manos. Cuando todo acabe habrá miedo a salir ahora", fue el mensaje con el que terminó sus diálogo por redes sociales.