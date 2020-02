Son a cuarentena: jugador del Tottenham se autoaislará por temor al coronavirus tras viaje a Corea del Sur

La situación de alerta mundial sobre el coronavirus poco a poco está llegando al fútbol. Mientras en Italia se han suspendido encuentros, algunos jugadores toman todos los resguardos para no verse expuestos a la enfermedad.

Y en las últimas horas se confirmó que una de las estrellas más importantes de la Premier League tendrá que estar en cuarentena por el virus. Se trata de Son Heung-Min, quien debe volver de su viaje a Corea del Sur tras ser intervenido de su codo.

Según informó la prensa inglesa, el delantero del Tottenham se autoaislará al regresar de su país para evitar cualquier contagio posible, al estar expuesto a una zona afectada. La situación fue confirmada por el propio técnico del club, José Mourinho, en conferencia de prensa.

"Acabo de recibir el asesoramiento legal y lo que mi club recibe de las autoridades, y por supuesto seguimos todo. Es por eso que digo que Sonny, cuando regrese de Seúl, tendremos que seguir los protocolos y no vamos a tenerlo de inmediato aquí", lanzó el estratega.

Mou no profundizó más en el tema, pero aseguró que no sabe lo que pasará con el jugador. "¿Dónde estará? No sé cómo ser específico con eso, solo sé que tenemos que seguir algunos protocolos de seguridad", sentenció.