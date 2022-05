Simone Inzaghi se mostró feliz por el triunfo de Inter de Milán ante Cagliari, que mantiene a los neroazurris con la esperanza de poder ser campeón en la última fecha, a pesar de que están dos unidades abajo del sólido puntero AC Milan.

El estratega del elenco de Alexis Sánchez y Arturo Vidal manifestó que "hoy teníamos que hacer un excelente partido. Cagliari es problemático aquí de local, pero hay que felicitar al equipo. No hemos cedido una pulgada en todo el año", manifestó.

De cara a la última jornada, donde Inter jugará ante la Sampdoria como local mientras que el Milan enfrenta al Sassuolo, confesó que "el Sassuolo es un excelente equipo con individualidad y técnica. Sin duda será una última jornada abierta a todos los campos".

Además valoró el trabajo de Lautaro Martínez, autor de dos goles. "Después de Spezia no se ha perdido más un partido, es un campeón. Para nosotros es importante y ahora está rematando mucho, no es un descubrimiento. Estuvo bien, porque incluso cuando no lo conseguía para marcar siguió trabajando duro".

Inter buscará el bicampeonato, pero para eso necesita ganar y que el Milan pierda en su visita a Sassuolo. Si quedan con los mismos puntos, serán los rossoneros los campeones.

Esto porque Milan logró empatar y vencer al Inter en esta temporada de Serie A. Las reglas indican que para definir al campeón se tomará en cuenta los resultados conseguidos entre sí.