Los argentinos siguen festejando su tercera estrella en Qatar 2022, Mundial que elevó al capitán Lionel Messi a la categoría de leyenda viviente, tal como lo han expresado los mismos hinchas.

Después de ver todo tipo de manifestaciones de agradecimiento a la Pulga, ahora se conoció que un ingeniero agrónomo sembró un campo de maíz con la silueta de la cara del jugador del PSG.

El dueño de la idea, Carlos Fericelli, explicó: “Decidí por iniciativa propia intentar sembrar la cara de Messi con agricultura digital y de precisión. Cuando estaba con mi mujer y le cuento esto, me dijo que lo siembre.

"No solo hice eso, sino que desde mi cuenta de Twitter puse a disposición el dibujo, la prescripción que está en la sembradora. Me lo piden por mensaje y lo pasó sin costo para que los siembren”, añadió.

El profesional emprendió esta tarea antes de que comenzara el Mundial de Qatar, por lo que corrió un riesgo. Ahora, celebra que la cara de Messi ya se empieza a ver desde una vista aérea.

“Esto fue antes del partido con Arabia Saudita y me pidieron cuatro lotes. Pero perdimos, y lo que me sorprendió es que después me pidieron más. La gente estaba mal, pero tenía fe y el sábado antes del partido con México alcanzamos los diez lotes y antes de la final ya contabilizamos 18″, reveló Fericelli.

Y reconoce que esto le costó más dinero de lo común: “Por supuesto que va a ser más alto. De arranque pueden ser USD 20 más por hectárea y cómo termine la película lo van a decidir las lluvias. Es un desafío y si somos buenos agrónomos vamos a hacer aparecer la cara de Messi y que el productor no pierda plata. El cultivo hace lo que le pedís. Es un trabajo metro a metro en una sembradora y podemos hacer la cara de Messi, del Dibu o del que quieras”.

"Va a tardar un poco más en que se pueda ver, pero si se toma un avión o un drone se ven perfectos. Hay Messi en HD en maíces de un metro y medio de altura. A medida que pase el tiempo se van a ver mejor y se van a poder observar desde aviones comerciales”, finalizó.