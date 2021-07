Locura total en Roma con José Mourinho en su primer día con el equipo

El fútbol en Italia vive un frenesí y no solo por lo que pasa con su selección en la Eurocopa sino también por sus clubes, específicamente con la Roma luego de anunciar a José Mourinho como director técnico. Este viernes llegó The Special One a la ciudad donde se desató una locura por la gran expectativa que hay por su figura.

El portugués fue anunciado por los capitalinos unas semanas después de terminar su paso por el Tottenham, donde no pudo conseguir los mejores resultados, y ahora encabezará el proyecto de la Loba por las próximas tres temporadas, algo que tiene al máximo el entusiasmo de sus hinchas.

Cerca de las 15 horas locales, el lusitano arribó a Roma y fue recibido por una comitiva de la institución que lo llevó al centro de entrenamientos del equipo donde habían aproximadamente 500 hinchas esperando a Mou para recibirlo con cánticos, banderas y una gran muestra de la emoción que les causa un entrenador de élite.

El exentrenador de Real Madrid regresará a la Serie A luego de poco más de una década tras un gran paso con el Inter de Milán, en donde ganó el recordado triplete de 2010 que le valió ser el elegido por el cuadro merengue para encargarse de la institución por su gran trabajo al frente de los nerazzurri.

Queda por ver cuál será el equipo que tendrá Mourinho a disposición en Roma y los fichajes que prepararán para el portugués. Uno de los primeros que pueden llegar es Granit Xhaka, del Arsenal, quien recientemente terminó su participación en la Eurocopa con la sorpresiva selección de Suiza.