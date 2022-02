Sergio Agüero debió retirarse del fútbol hace algunas semanas por un problema cardíaco que se le detectó cuando recién había arribado al Barcelona. Un golpe duro para el Kun, que todavía no se convence que es un ex jugador.

"De vez en cuando se me viene a la cabeza la vuelta, pero claramente sé que no. Es como mirar algo que sé que no va a pasar, por lo menos por un tiempo", comentó en charla con el canal TyC de Argentina.

Agüero duda. Aún no sabe bien lo que pasó en su cuerpo y maneja muchas teorías. "Lo que me pasó con el corazón fue muy raro y de golpe. No saben realmente por qué vino, yo voy a seguir investigando solo para saber la verdad. Siempre está la incógnita de si fue por el Covid-19 o por la vacuna. Yo estaba bien físicamente, algo raro pasó", aseguró sobre el tema científico.

Añadió que algo percibía con anterioridad. "En un entrenamiento también me pasó. Ya me venía sintiendo mal. Uno pensaba que era porque volvía a entrenar, pero era raro porque estuve en la Copa América", comenzó relatando. "Sentía dolor muscular, me dolía mucho la cabeza y tenía mucha presión. Pensaba que era todo del calor", explicó.

Agüero confesó que "hoy quiero jugar, pero me da miedo. Yo entrené toda mi vida al máximo y en alta competencia. Me dijeron que tuve suerte porque tranquilamente me podría haber dado un infarto".

El Kun obviamente no podrá jugar el Mundial de Qatar, aunque confesó que ha conversado con los dirigentes de AFA para ser parte de la delegación que vaya a Asia. No se tiene claro el rol que va a cumplir, aunque lo más seguro es que sea uno de los ayudantes de Lionel Scaloni.