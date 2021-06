Ruud Gullit no puede entender la eliminación de Países Bajos: "Todos los jugadores en los que tenías confianza no aparecieron"

La primera gran sorpresa de en la llave de octavos de final de la Eurocopa fue la eliminación de Países Bajos por la República Checa, la que la venció por dos goles a cero con tantos convertidos por Tomas Holes y de Patrik Schick, y que ambos se dieron en la segunda parte del encuentro luego de la expulsión de Matthijs de Ligt.

La fanaticada naranja no daba crédito a que el equipo que arrasó con todos en la zona de grupos, cayera en el primer apretón y el que no tuvo pelos en la lengua para criticar duramente a su selección, fue la leyenda neerlandesa, Rudd Gullit, que lideró el equipo campeón de 1988.

"No he visto a Wijnaldum, Memphis (Depay) o De Jong. Ni siquiera cuando jugábamos con once. Todos los jugadores en los que tenías confianza no aparecieron. Puede ser por la táctica de los checos, pero es una lástima", afirmó en conversación con BeiN Sports.

Países Bajos pasó de ser candidato a campeón a quedar eliminados en octavos de final (Getty Images)

Pero no sólo los jugadores fueron criticados por Gullit, porque el ex 10 del Milan le dio con todo al entrenador neerlandés Frank de Boer.

"Aún me pregunto por qué ha cambiado el sistema. Eso es de lo que se va a hablar en la prensa, de su esquema y de los cambios que hizo. Lo va a pasar mal a la hora de explicar su gestión del partido", explicó.

Respecto al partido, Gullit aseguró que "antes de la expulsión tuvimos una ocasión muy clara. El portero estuvo bien, pero ese tipo de acciones tienes que acabarla en gol. Y luego, la roja acabó de marcar el partido. Es verdad que parece que casi no toca el balón, pero la expulsión está justificada".