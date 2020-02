Ronaldo: "El Madrid, vaya donde vaya, es Real Madrid. Están los mejores jugadores del mundo"

Pocos delanteros en el mundo pueden jactarse de haber jugado en el Barcelona y en Real Madrid. Uno de ellos es Ronaldo, delantero brasileño que vistió ambas casaquillas y sorprendió este miércoles al confesar que no pasó por él salir del Barca.

"Yo había firmado el contrato renovando al final de la temporada y me fui de viaje con Brasil, y a los cinco días me llamaron para decirme que no podría seguir con la renovación. Nunca estuvo en mis manos. Yo tenía el deseo de seguir", aseguró en entrevista con la revista LaLiga90.

Agregando que "si el club no me valoraba como que tenía que ser, no estaba en mis manos esta decisión. Me hubiera gustado quedarme".

Pero el Fenómeno lejos de estar triste por la decisión del Barca, dejó con la piel de gallina a los hinchas del Madrid, al contar que siempre quiso jugar ahí. "Fui a Madrid porque quería jugar en el Madrid. Mi ilusión era jugar un día en el Madrid y peleé hasta el último momento para venir. Jugué con Roberto Carlos en la selección de Brasil y él me decía todo lo que representaba el Madrid y lo que vivía él en el Madrid. Eso se me quedó y años después quise verlo con mis propios ojos", aseguró.

Según el goleador "fui al Madrid y la verdad es que era más grande que lo que decía Roberto y de lo que me podría imaginar. El Madrid, vaya donde vaya, es Real Madrid. Hay una gran expectación y una gran presión. Están los mejores jugadores del mundo. Me encantó saber que era enorme y que podría ayudar a este club a ser aún más grande".

El brasileño además asegura que los Galácticos dieron el puntapié inicial al fútbol moderno. "Había muchísima expectación por los galácticos y al final dimos muchísimo espectáculo, fue una generación ganadora, que ha cambiado la manera de hacer los negocios dentro del fútbol. Desde entonces todos los equipos han generado más dinero, han vendido mejor los jugadores... allí fue el gran cambio de la nueva era del fútbol", cerró.