Ya no esconden su romance: Daniel Osvaldo y Giannina Maradona se jotearon en concierto del rockero

En medio de cierta polémica, finalmente se confirmó el romance entre Daniel Osvaldo, ex futbolista de Boca Juniors, y Giannina, hija de Diego Maradona.

Ambos se habían conocido cuando el ex seleccionado italiano aún estaba emparejado con la actriz, Jimena Barón, pero siempre desmintieron los rumores del affair.

Barón era amiga de Dalma, la hermana de Giannina, pero luego se distanciaron debido a este romance. “Obviamente nos vinculamos un montón y ella me ayudó en un montón de cosas. Después hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda, y no tenemos más relación”, dijo Barón sobre Dalma en su momento.

La actriz desde un comienzo tuvo desconfianza con Giannina: “(Gianinna) me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”.

Osvaldo tocando y Giannina mirando

Lo cierto es que Barón y Osvaldo ya no están juntos, por lo que ya no deben ocultar nada. Dada esa libertad, no tuvieron problemas para aceptar fotografías en un concierto del ex Juventus, quien desde hace algunos años tiene una banda de rock.

Después de recibir algunas críticas, Giannina, fiel a su estilo, respondió de forma frontal en su Instagram: “La envidia virtual existe. Lo que no se compra es la tranquilidad de ser feliz sin romperle las bolas a nadie”.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.