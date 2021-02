Roma vs AC Milan | Ver EN VIVO, ONLINE y POR TV a la Loba contra los rossoneros por la fecha 24 de la Serie A

El AC Milan de Zlatan Ibrahimovic tropezó de forma seguida y cedió el liderato de la Serie A. Dos derrotas consecutivas permitieron que el Inter de Milán, acérrimo rival de la ciudad, tomara la punta de la tabla. Por ello, los rossoneros tienen que volver a ganar para no olvidar sus pretensiones con el Scudetto.

Spezia dio el primer golpe de manera sorpresiva al entonces líder del Calcio, para que luego en el derbi de la ciudad, el Inter le arrebatara la cima al Milan. Fue 3-0 para los lombardos que se separaron cuatro unidades del cuadro comandado por Ibrahimovic.

Ahora, la Roma quiere continuar esta mala racha de los rossoneros, para alzarse en la clasificación y de paso hundir un poco más a los milanistas, que están a pocos puntos de la Juventus; otro perseguidor de la primera posición de la Serie A. Actualmente, el Milan tiene 49 unidades y se ubica en el segundo lugar.

La Loba, por su parte, necesita imperiosamente ganar este encuentro para recortar distancias con el puntero. 44 puntos es la cosecha de los capitalinos que de ganar la próxima fecha, se estirará lo suficiente como para pelear en serio el campeonato. De igual forma, está clasificada a competencias europeas pero solo por un punto frente a Atalanta y Lazio, por lo que perder puede complicar la presencia en el plano internacional la próxima temporada.







Día y hora: ¿cuándo juegan AC Milan y Roma por la Serie A?



AC Milan y Roma jugarán el día domingo 28 de febrero a las 16:45 horas de Chile.



Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV AC Milan vs Roma?



El partido será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia. Revisa aquí tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)





Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible a través de ESPN Play.