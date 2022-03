Rodrigo Herrera se sulfura por tanto revuelo: "¿Qué privilegio tiene Lionel Messi que el hincha no lo puede pifiar?"

Los hinchas del Paris Saint-Germain perdieron la paciencia con Lionel Messi y pifiaron al astro argentino en medio del duelo entre el PSG y Bordeaux, en el estadio Parque de los Príncipes. La dolorosa eliminación del cuadro francés en la Champions League contra Real Madrid le terminó pasando la cuenta a La Pulga.

El hecho fue noticia en todo el mundo porque nadie nunca se imaginó que aficionados con la misma camiseta de Messi lo iban a pifiar. Es entendible que los rivales carguen contra el argentino de tanto en tanto, pero en toda su estadía en Barcelona los hinchas culés sólo le demostraron admiración e idolatría.

En RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera manifestó que “voy a decir algo que me tiene ahogado hace días, porque se armó un escándalo por la pifiadera que se llevó Messi el otro día en el Paris Saint-Germain. Y que dicen que debe volver al Barcelona, que el papá ya tomó contacto con Laporta para regresar, y las imágenes de la señora con la cara larga en la tribuna”.

“Yo me pregunto: por más que Messi sea el mejor del mundo de los últimos 20 años y pelee el mejor de la historia… ¿no se le puede pifiar cuando juega mal? ¿Tiene algún privilegio que hace que el hincha no se pueda manifestar? Con todo el resto se puede, pero con Messi no”, dijo el conductor.

Rodrigo Herrera sentencia con una profunda reflexión: “yo creo que ese punto de vista, esa perspectiva, es un gran error periodístico que le hace mal al mismo Messi, porque no lo lleva a un nivel de autocrítica. Acá no hay nadie para decir que no lo pueden criticar”.

El PSG vuelve a la cancha este domingo 20 de marzo como visita contra el Mónaco de Guillermo Maripán, por la fecha 29 de la Ligue 1 de Francia. Los parisinos llegan con el antecedentes de la pifias a Messi y el triunfo por 3-0 ante Bordeaux.