River Plate vs Racing | Ver EN VIVO al Millonario contra la Academia por la Supercopa de Argentina

Este jueves tenemos uno de esos partidos que son imperdibles. River Plate y Racing de Avellaneda definen un nuevo título en Argentina, la Supercopa. Además, que mejor condimento que una fuerte presencia chilena para definir un título.

Dos grandes del fútbol trasandino se enfrentan en una final muy reñida en el Estadio Único de Santiago del Estero. Esta encuentro es válido por la edición 2019 de la copa, ya que no se pudo jugar antes por temas de pandemia.

Recordemos que Racing salió campeón de la Superliga en la temporada 2018-2019, por lo que clasificó a la Supercopa. River Plate en cambio se consagró campeón de la Copa Argentina de esa misma temporada. El Millonario se enfrentó a Central Córdoba de Santiago del Estero en la final donde se impuso por 3-0. Este además ha sido el único título de Paulo Díaz con el cuadro de la banda.

Respecto a la legión de chilenos que hay para este choque hay varias novedades. De los que juegan en Racing, varios no podrán estar. Eugenio Mena no podrá estar presente ya que marcó positivo de coronavirus. Misma situación que Marcelo Díaz. El ex Universidad de Chile recién se estaba recuperando de su lesión cuando le dio Covid-19.

El arquero Gabriel Arias si podrá estar presente a pesar de salir lesionado en el último encuentro de la Academia. Por el lado de River Plate, Paulo Díaz no se ha perdido ningún duelo de la Copa de la Liga Profesional y espera ser titular en esta gran final.

Recuerda que la Supercopa Argentina puedes vivirla en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports

Día y hora: ¿Cuándo juegan Racing vs River Plate por la Supercopa de Argentina?

Racing vs River Plate juegan este jueves 4 de marzo a las 22:10 hrs de Chile.

Keno Mena todavía no puede jugar esta temporada. Primero tuvo problemas contractuales con Racing y en este momento está en aislamiento luego de dar positivo por coronavirus. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Racing vs River Plate?

El partido será transmitido por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:



TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)



ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Racing vs River Plate?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports, TNT Sports GO y ESPN Play.