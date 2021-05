Insólito: River Plate no tiene arquero para jugar en la Copa Libertadores

River Plate tuvo que jugar con un equipo B ante Boca Juniors por la Copa de la Liga en Argentina, y apenas perdió por penales ante el cuadro Xeneize, pese a la gran cantidad de bajas.

Ahora el elenco de Paulo Díaz, uno de los infectados por coronavirus, tiene que jugar en la Copa Libertadores de América, y el entrenador Marcelo Gallardo está en serios problemas, porque tiene apenas 14 futbolistas disponibles, y no hay arqueros entre ellos.

La Conmebol le permitió a los clubes inscribir a 50 jugadores para el certamen internacional, pero el Muñeco sólo anotó a 32, debido a que no quería exponer a los juveniles, pero el brote que tiene a 15 futbolistas con Covid-19 le pasó la cuenta.

Los porteros Franco Armani, Germán Lux y Enrique Bologna tienen coronavirus y no podrán estar el miercóles ante Independiente Santa Fe de Colombia, mientras que el juvenil Alan Díaz, que jugó ante Boca, no está en la lista, por ende el club argentino solicitó un permiso especial para anotarlo, ante lo cual aún no hay respuesta.

Por ahora, River tiene a disposición a los defensas Fabrizio Angileri, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Alex Vigo, Milton Casco, Tomás Lecanda, Felipe Peña Biafore y Gonzalo Montiel, a los volantes Jorge Carrascal, Leonardo Ponzio y José Paradela y a los delanteros Julián Álvarez, Lucas Beltrán y Agustín Fontana.

River Plate, por ahora, tiene que presentarse con un jugador de campo como arquero, en el caso que la Conmebol no acepte la inscripción tardía de Alan Díaz.