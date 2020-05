Ricardo Gareca explica su look ermitaño: "Decidí vivir la cuarentena así. No me afeito hasta que termine todo"

Ricardo Gareca no sólo sorprendió al afirmar que está dispuesto a jugar con jugdores que militan sólo en Perú las próximas clasificatorias rumbo a Catar 2022, también llamó la atención su barba, la que se ganó muchísimos memes y comparaciones con el mismísimo Tom Hanks.

“La barba es como que, cómo te podría decir, la vivo así esta cuarentena... Decidí vivirla de esta manera. En un primer momento dije no me afeito hasta que esto termine; supongo yo que terminará en algún momento”, le confesó el DT de Perú a Radio del Plata.

Según el estratega “a veces pierdo la noción de algunas cosas. Creo que ya pasamos los 70 y pico de días. Entonces, viste, es mucho tiempo realmente. ¡Fue muy estricta acá la cuarentena!

Ricardo Gareca al mando de la selección peruana (Getty Images)

El adiestrador asegura que piensa afeitarse hasta que termine la pandemia, y que además, esto es inédito en él.

“Lo que pensé fue, bueno, salgo de todo esto, me afeito. Pero es como que quedó después, te va creciendo más, te va creciendo más y ya necesito la ayuda de un barbero. Me empiezo a cortar y me lastimo. Tan larga así, nunca en mi vida la he tenido. Ahora quiero salir y que me agarre alguien que sepa de esto”, contó entre risas.

Gareca confesó que no sólo cambió su look, tamién adoptó un can, a la que le dedica mucho de su tiempo.

“Se me dio por tener una perra. Diez días antes que estalle todo esto la traje. Tengo una collie. Había tenido de chiquito perro, pero tanto me dijeron que la agarré. Ahora compartiendo con ella, la saco a pasear un rato, pero ahora, porque durante 50 días prácticamente salías a la puerta y ni te dejaban sacar a los perros, no se podía", cerró.