Zinedine Zidane se saca presión ante el derbi: "Atlético Madrid es el principal favorito para ganar la Liga"

Este sábado el Real Madrid recibe al Aleti en un nuevo clásico de la ciudad donde los merengues buscarán acortar distancias con los colchoneros.

El Atlético Madrid es el puntero de la Liga y según el DT rival, Zinedine Zidane, es el candidato a ganar el campeonato esta temporada.

“Sí, seguro que es el principal favorito. Lo están demostrando. Nosotros como siempre, conocemos al rival”, aseguró el francés en conferencia de prensa previo al match.

Respecto al encuentro, el galo afirmó que “lo bueno es el buen partido que hicimos el otro día. Queremos es preparar el partido que tenemos mañana. Es un partido de calendario que es un derbi y queremos jugar”.

Zidane se enojó cuando se le preguntó si una derrota ante el Aleti lo saca de la carrera por el título. “Al final siempre preguntáis lo que va a pasar. Primero hay que jugar el partido, y queremos hacer un gran partido. Pero es un partido para disfrutar y sobre todo para darlo todo. Y nada más. Nosotros somos jugadores capaces de hacer cosas importantes”, explicó.

Para el final, Zidane se comparó con Simeone explicando que “cada uno tiene sus cosas. y casa uno es lo que es. No puedo ser otra persona y los demás también. Además, cuando he hecho mu curso de entrenador, muchas veces me decían eso. Tu tienes que ser tu. Creo que tiene que ser así, Cada uno tiene sus defectos y cualidades. Es un gran entrenador y yo intento hacer mi trabajo”.