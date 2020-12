Zidane y la “final” del Real Madrid en la Champions: “Es una gran oportunidad de demostrar lo que somos como equipo”

Una verdadero final se jugará el Real Madrid ante el Borussia Monchengladbach, en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Champions League, porque el que gane avanzará a la siguiente ronda.

En ese sentido, en la previa del compromiso, Zidane enfrentó los micrófonos y se refirió a todo lo que se juega este miércoles, pues de quedar eliminado o acceder a la Europa League se habla de que puede ser destituido de su cargo.

“Sabemos la situación en la que estamos, queremos sumar los tres puntos y acabar la ronda como primeros. Tenemos solo eso en nuestra cabeza. Es una gran oportunidad de demostrar lo que somos como equipo”, partió mencionando.

"No pienso en ningún juicio sobre mí, lo que me importa es pensar en el partido, hacer las cosas bien como equipo porque tenemos capacidad para demostrar lo que somos. Únicamente pensamos en pasar la ronda y no valoramos otra cosa. Nos preparamos para hacer un gran partido, teniendo dificultades que tendremos, pero siendo positivos y pensando solo en la victoria", agregó.

En la misma línea, complementó que “no pienso en lo que se dice. Para nosotros es un partido de Champions y queremos pasar. No contemplo otra cosa”, asegurando que harán todo lo posible por ganar el grupo.

El equipo Merengue viene con la moral a tope, pues venció por la liga española al Sevilla. (Foto: Getty)

Recordemos que Monchengladbach es líder del Grupo B con ocho puntos, seguido por el Shakhtar y Real Madrid con siete unidades. En tanto, Inter de Milán de Alexis y Vidal cierra el certamen con cinco unidades. En este grupo cualquier puede acceder a la siguiente fase.