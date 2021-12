Un lamentable tropiezo sufrió el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo en la última jornada de la fase de grupos de la Europa League, donde cayeron por 3-2 en su visita al Celtic de Escocia y sin el capitán de La Roja por lesión el Ingeniero fue el único representante de nuestro país en cancha.

A pesar de que los sevillanos tenían asegurado su pase a la siguiente ronda, la idea era conseguir el triunfo para avanzar con los mismo 13 puntos que hizo el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz tras sumar su primera derrota en la serie cayendo 1-0 ante el Ferencvaros, lo que dividió a la prensa de Sevilla.

Así, distintos medios hicieron su balance de la jornada con las tradicionales calificaciones post partido de cada jugador y del entrenador, de la que no se salvó el chileno. Por ejemplo, El Desmarque calificó a Pellegrini con un 4 recalcando que "hizo nueve cambios con respecto a la visita al Camp Nou".

Y junto con eso destacan que "aunque el Betis llegaba con los deberes hechos, el plantel se excedió en confianza y le tocó remar a contracorriente desde el inicio".

Para cerrar, apuntaron que el Ingeniero "no pudo sumar su sexta victoria consecutiva. Difícil de entender quitar a Lainez, cuando necesitaba sumar confianza, y darle a Canales media hora a riesgo de una lesión sabiendo que el equipo no se jugaba nada. No hubo que lamentar nada, por suerte".

Estadio Deportivo, por su parte, no vio tan mal el trabajo del ex Manchester City y Real Madrid y le puso un 6 a su desempeño al borde del terreno de juego. Y destacaron que "a pesar del resultado no se puede decir que se equivocara en el planteamiento porque el Real Betis dominó y fue dueño del partido".

"Fue condenado por errores puntuales de algunos de sus jugadores que no dieron la talla en Glasgow. Refrescó al equipo con los cambios, porque Juanmi, Canales, Willian José y Álex Moreno sumaron, y además evitó una expulsión de Aitor Ruibal, que estaba al límite, sustituyéndolo por Montoya", añadieron.

Para finalizar, fue El Decano Deportivo quien realizó un resumen del partido y destacó que deja "un mal sabor de boca al Betis, que hizo mucho para no irse de vacío de Glasgow".

"El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, y el del Celtic, el australiano Ange Postecoglou, hicieron numerosas rotaciones pensando en dar minutos a los menos habituales y con el ojo puesto en sus campeonatos domésticos, en los que las dos formaciones pasan por una buena racha", apuntaron.