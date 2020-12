Manuel Pellegrini se pone firme ante las críticas en el Betis: "No tengo ningún temor"

El Real Betis no se ha logrado consolidar en La Liga y este martes lamentó una nueva derrota. El equipo de Manuel Pellegrini cayó por 4-3 ante el Levante y se llena de críticas en el fútbol español.

Tras el encuentro, el ingeniero habló con los medios y aseguró que sus pupilos no hicieron un mal partido, sino que tuvieron mala suerte a la hora de definir. "Tuvimos ocasiones para haber marcado más goles en el primer tiempo. Morales apareció con un golazo y luego marcó desde la misma posición, ahí hay un déficit de atención. El resultado al descanso no refleja lo que ocurrió. Nos vamos con cuatro goles en contra, aunque en lo ofensivo creo que me quedé conforme".

Uno de los puntos débiles del Betis es la defensa, donde no se entienden con Claudio Bravo fuera. Eso sí, el ingeniero le dio un espaldarazo a sus jugadores. "El equipo está en mitad de la tabla hacia arriba. Mostró un espíritu bueno durante el partido, hay que trabajar y tratar de eliminar los errores personales. Podemos mejorar y debemos hacerlo en base al trabajo".

El Betis por poco le empata el partido al Levante, pero terminó cayendo 4-3. Foto: Getty Images

"Estructuralmente hay que más desconfiados en la parte defensiva. Hay que hacer lo mismo que hicimos en esos partidos en los que no encajamos goles. Hay que mejorar en ese aspecto sin lugar a dudas. No todo fueron errores, pero debe haber una explicación por la cual llevamos 30 goles en estos partidos", complementó.

El derbi sevillano y el futuro

Betis cierra su 2020 con una derrota, pero podrá comenzar el 2021 de la mejor forma ya que por delante tiene el derbi ante el Sevilla. Un encuentro ideal para que los pupilos del chileno recuperen la confianza perdida en lo que va de temporada.

"Creo que ese partido motiva solo de forma independiente al resultado anterior. Hemos mostrado fortaleza anímica al intentar recuperar el resultado y estaremos bien en lo anímico en el derbi", aseguró.

Eso sí, Pellegrini tiene claro que las críticas están más presentes que nunca y algunos ya piden su cabeza. "No creo que en ese aspecto haya ningún problema por ahora, no tengo ningún temor. Estamos en una posición en la tabla quizás un poco inferior a la deseada", enfatizó.

Finalmente el chileno recalcó que el Betis "es un equipo que está vivo, los que entraron lo hicieron con una gran predisposición. El equipo completo mostró un espíritu que al final nos llevará a donde queremos".