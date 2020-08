Presentadora italiana niega rumores de una relación con Ibrahimovic: "No hay nada más que una colaboración profesional"

Zlatan Ibrahimovic es uno de los grandes personajes del fútbol mundial. Su enorme talento y potencia lo complementa con una personalidad que lo convierte en un ícono del balompié europeo.

Sin embargo, Zlatan no hace noticia solamente en la cancha. Ahora, lo pillaron como un tortolito con la presentadora italiana del canal DAZN, Diletta Leotta. Según informó el Magazine italiano Chi, el sueco fue captado en un famoso restaurante de Cerdeña, una isla del Mar Mediterráneo junto a la mujer.

Pero la información no se quedó ahí. También aseguraron que la reportera le contó a sus allegados de una supuesta relación con el delantero del AC Milán.

Pese a todo esto, la propio Leotta salió al paso de los rumores y desmintió cualquier relación con Zlatan. "No hay ningún comentario que hacer, ya que no hay relación entre los dos más que una colaboración profesional", indicó a The Sun.

Los rumores de su vinculación sentimental comenzaron cuando ambos compartieron el lanzamiento de la aplicación fitness Buddyfit. Además, luego de eso se reencontraron y Zlatan apareció en un tik tok junto a la reportera.

Cabe destacar que Ibra está casado hace 20 años con Helena Seger, mujer con la que tiene dos hijos.