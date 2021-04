Mourinho rompe el silencio mientras es paparazzeado empacando: "No necesito un break"

José Mourinho fue despedido del Tottenham de la Premier League, luego de 17 meses en el cargo, y sólo seis días antes de la final de la Carabao Cup frente al Manchester City.

El entrenador de 58 años empacó sus cosas tranquilamente desde su oficina, pero cuando volvió a su casa lo estaba esperando un grupo de reporteros ansiosos de conocer su estado de ánimo.

Mou se mostró alegre pese al despido y hasta bromeó con un video que subió a su propio Instagram: "No me dan privacidad, incluso mi amigo Gary me está molestando. Esa es mi vida".

El portugués fue fotografiado sacando las cosas de su auto, entre las que destacan unos cuantos posters de sí mismo en momentos gloriosos de su carrera.

Luego, un periodista de Sky Sports le preguntó si era injusto su despido. "No voy a hablar, tú me conoces", respondió.

Finalmente, al ser consultado por su futuro y un posible descanso, contestó: "No necesito breaks, siempre estoy en el fútbol".

Mou tranquilo tras su despido

Mou empacando tras su despido

Mou empacando tras su despido

Mou empacando tras su despido