Por el coronavirus Jorge Vargas no puede volver a China y está atrapado en Dubái

El ex seleccionado chileno Jorge Vargas dialogó con Deportes en Agricultura sobre la compleja situación que está viviendo en Asia, porque reveló que no ha podido retornar a China, su actual país de residencia, porque no los dejan entrar para evitar nuevos contagios de coronavirus.

El actual ayudante técnico del italiano Roberto Donadoni en el Shenzhen chino relata que están radicados en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y que deberán permanecer ahí hasta que las autoridades digan lo contrario.

“Dejamos China los primeros días de enero. Estuvimos en España, realizamos los trabajos, jugamos partidos amistosos y cuando se masificó el virus la gente española no nos renovó las visas de trabajo, por el miedo y falta de información. Tuvimos que organizar todo de nuevo y volver a Dubái”, parte relatando.

“La organización del club dice que estaremos un mes en Dubái. A fines de mayo o inicio de junio comenzará el torneo en China. Acá está todo bien controlado, pero igual debemos tener preocupación”, complementa.

Sobre su actual situación como ayudante técnico, expresa que “en Chile no me dejaron actualizar el carnet de técnico, me pedían cosas de otro planeta. Me llamó Donadoni para que trabaje con él y él me deja trabajar tranquilo. Quiero esperar un tiempo y buscar un equipo para trabajar como técnico principal, ya sea en Europa o en otro lugar”.

Al ser consultado sobre la compleja situación que están viviendo en Italia, producto del coronavirus, expresa que “la zona de norte de Italia (Lombardía) todos están encerrados. Hay una polémica por allá que no se han tomado todas las medidas de salud pública necesaria, como sí lo hizo China. Todas las actividades de grandes masas están cerradas”.

Finalmente, afirma abiertamente que “doy por cierto que los Juegos Olímpicos se van a suspender. Creo que a América Latina va a llegar muy fuerte, como está sucediendo en Europa y, en particular, en Italia. China lo pudo contener, porque supo contener la epidemia”, cerró el retirado jugador de fútbol.