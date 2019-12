Pollo Véliz aprovecha de pegarle en el suelo a Castillo: "Otro fracaso del Nico, ni en México prevalece como jugador"

Uno de los mayores críticos de Nicolás Castillo es el ex entrenador Leonardo Véliz, que cada vez que puede le pega al delantero chileno.

El Pollo ahora aprovechó la final mexicana para lanzarle dardos al atacante, quien desperdició su penal en la tanda de los 12 pasos, donde su equipo América cayó ante Monterrey en el Estadio Azteca.

El otrora puntero izquierdo de Colo Colo ocupó su cuenta de Twitter para analizar el momento dle ex UC, haciendo alusión a su "inflada proyección".

"Tuiteo sobre la conjunción de la Luna y Venus y sobre Nico Castillo. Adivinen quienes se encolerizan más. Los fanáticos del Nico pero de conjunciones no entienden nada. La VERDAD molesta ¿Qué se puede hacer? ¿Seguir con la mentira?" (sic), partió posteando Véliz.

Luego le respondió a un tuitero: "No sé que más agregar a un muchacho que no da el ancho en fútbol de alto nivel. Es una crítica fundamentada y no una especulación. Me refiero a Nico Castillo y a su inflada proyección".

Pero no se quedó ahí: "Otro fracaso del Nico. Ni en México prevalece como jugador y menos como goleador".

Anoche la luna ya pone punto final a este 2019. Ella y Venus nos regalaron este acercamiento y ojalá aprendamos de esta belleza, acercarnos los unos a los otros para este próximo 2020 y poner punto final a tanto odio, rencor y resentimiento. pic.twitter.com/VOVnRAivWo — leonardo veliz (@pollovel) December 29, 2019

Otro fracaso del Nico. Ni en México prevalece como jugador y menos como goleador. — leonardo veliz (@pollovel) December 30, 2019 No sé que más agregar a un muchacho que no da el ancho en fútbol de alto nivel. Es una crítica fundamentada y no una especulación. Me refiero a Nico Castillo y a su inflada proyección. https://t.co/auSsdHmyCB — leonardo veliz (@pollovel) December 30, 2019