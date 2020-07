Pep Guardiola: "Nadie puede imitar a Bielsa, lo felicito por el ascenso a la Premier. Será increíble enfrentarlo"

Leeds United y Marcelo Bielsa son campeones de la Championship y tienen su boleto ganado para la Premier League 2020-21. Uno de los más contentos es el DT del Manchester City, Josep Guardiola.

“Felicito no sólo a Bielsa, sino que a todo Leeds. Es un equipo histórico que después de 16 años está de vuelta y será bueno jugar en su estadio contra ellos. Han hecho un trabajo excepcional, pues no era fácil después que no lo lograron la temporada anterior. Pero lo hicieron un año después y eso demuestra cuán consistente son”, dijo Pep.

Hace unos días el entrenador español festejó el logro de Bielsa en redes sociales y no esconde su admiración por el ex DT de la Roja.

“Nadie puede imitar a Bielsa y eso lo hace tan especial. Pienso de forma honesta que para el fútbol inglés será increíble que esté en la Premier League esta temporada y aprender de cómo juega su equipo”, expuso.

Sentenció que “la influencia que causó en millones de jugadores que trabajaron con él… Aunque tuve suerte de hablar con él y verlo, y destaco para el mundo del fútbol su ética, su conducta y la manera en que su equipo juega. Es un entrenador auténtico, ningún otro técnico en el mundo puede jugar como él, su producto es increíble”, sentenció.

Bielsa en el Leeds.