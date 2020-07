Sebastián Beccacece desclasifica íntima historia con Marcelo Bielsa: “Para mí es una inspiración”

Los últimos días el nombre de Marcelo Bielsa es tema de conversación en Inglaterra, Chile y Argentina. Por lo mismo, ahora se sumó Sebastián Beccacece, técnico de Racing Club, y quien desclasificó una íntima historia junto al rosarino.

En conversación con Fox Sport Radio Argentina, el ex ayudante técnico de Jorge Sampaoli recordó lo importante que ha sido la figura del “Loco Bielsa” en su formación como entrenador y ser humano, además de destacar el ascenso y título con el Leeds United.

“No he visto todos los partidos del Leeds, pero evidentemente me gusta que pueda concretar. Siempre he dicho que soy un admirador, que es un persona de referencia (…) Mantengo mi admiración, mi respeto y admiración por él”, partió mencionando.

El entrenador de Racing tuvo solo elogios para Bielsa. (FOTO: Getty)

“Yo nunca tuve la opción de poder llamarlo, pero cuando nosotros (con Sampaoli) nos consagramos con Universidad de Chile el 2011 él (Bielsa) me llamó y me dijo unas muy bonitas palabras”, complementó.

“Nosotros tenemos una historia larga, porque el 2007 justo coincidimos en un avión, cuando yo había perdido a mi papá, y es una persona muy sensible, muy humana, tiene muchos valores que yo considero que son valiosos. Para mí ha sido una gran inspiración y, después de esa charla que les mencionaba, sentí que fue como un cierre por todas las cosas que me dijo. Yo nunca fui más allá, pero soy un agradecido, porque me permitió enriquecerme con sus ideas y conceptos”, sentenció.