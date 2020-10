Pep Guardiola le devuelve los elogios a Marcelo Bielsa y afirma: “Es la persona que más admiro en el mundo del fútbol”

Los fanáticos del fútbol se frotan las manos pensando en el partidazo que animarán este sábado Leeds United y Manchester City, por una nueva jornada de la Premier League, ya que tendrá el condimento extra de medir los estilos de Marcelo Bielsa y Pep Guardiola.

En ese sentido, el técnico español le devolvió los elogios recibidos por el rosarino en la antesala del choque y aseguró que “Bielsa es probablemente la persona que más admiro en el mundo del fútbol como entrenador y como persona”.

“Creo que es el entrenador más auténtico de todos los tiempos por cómo lleva sus equipos, es único. Especialmente su actitud como persona fuera del campo”, complementó.

El equipo ciudadano viene de ganar y avanzar a la siguiente ronda de la Carabao Cup. (FOTO: Getty)

En la misma línea agregó que “el entrenador no debe se juzgarlo por los títulos, porque siento que estoy muy lejos de sus conocimientos. Mis equipos han ganado más títulos que los suyos, pero en cuanto a conocimiento del juego estoy muy lejos de él. Es un buen regalo tenerlo en la Premier League”.

Pero eso no fue todo, porque explicó que “Cruyff fue quien más me influyó, porque estuve cuatro años con él y cuando empecé como entrenador me ayudó increíblemente, pero Marcelo es la persona que más admiro en el mundo del fútbol”.

“El Leeds United hace lo que tiene que hacer. Tienen un equipo, luchan los unos por los otros, defienden cerca del área. Tienen buena salida de juego y llegan con muchos jugadores (…) He jugado tres veces contra Marcelo en el Athletic, y todos los partidos fueron muy difíciles”, sentenció sobre el tema.

Recordemos que el partido entre Leeds United y Manchester City está programado para este sábado a las 13:30 horas, y que podrás seguir todos los detalles junto al equipo de RedGol.