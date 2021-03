Pedri, la sensación del Barcelona: "Me impactó ver a Messi, sólo lo conocía en los videojuegos"

Pedri, jugador de 18 años del Barcelona, fue la gran sorpresa en la convocatoria de Luis Enrique para los partidos de España contra Grecia, Georgia y Kosovo por las clasificatorias a Qatar 2022.

"Bueno, para mí es un premio, que afronto con muchas ganas e ilusión. Vuelvo a decir que yo intentaré que sea como jugar en la plaza del pueblo, pero con la camiseta roja de España", dijo Pedri en entrevista con la revista Club del Deportista.

El volante blaugrana reconoce que es un sueño jugar con Lionel Messi: "El primer día que lo vi pensé que era mentira. Cuando estaba al lado de Messi me impactó mucho. De verlo en la televisión o un videojuego... casi no me lo creía".

Y dice que se ha entendido bien con el argentino en el campo: "Es fácil jugar con Messi porque cuando se la das a él sabes que van a pasar cosas. Y eso es lo que trato de hacer, dársela en las mejores condiciones para que sea lo más beneficioso para el equipo. Ojalá pueda estar cerca de él varios años. Sería genial que pudiera disfrutar de Messi y aprender muchas cosas a su lado".

Pedri sólo tiene 18 años (Foto: Getty)

"Lo que estoy viviendo en el Barça para mí es una sorpresa. Ha sido una bomba de emociones porque desde que llegué, que no sabía si me iba a quedar, hasta ahora, que estoy teniendo la suerte de poder estar contando con bastantes minutos y de disfrutar de los grandes jugadores que tiene el Barcelona, para mí ha sido una locura", señaló.

Sobre su ubicación natural en el campo, afirmó: "Yo siempre he dicho que la posición donde más me ha gustado jugar es la de mediapunta. Estar detrás del delantero, poder dar ese último pase que tanto me gusta, esa es la posición que elegiría. Pero yo estoy aquí para lo que diga el míster y para jugar en la posición que sea".

Sobre sus mayores virtudes, sostuvo: "Mirar antes de recibir el balón y ver dónde puede estar el espacio. Esas dos cosas son las que en mi cabeza siempre están presentes a la hora de recibir el balón y saber dónde voy a querer jugarlo".

