Palmeiras vs Independiente del Valle | Ver EN VIVO al Verdão de Benjamín Kuscevic por la fase de grupos de la Copa Libertadores por FOX Sports

La fase de grupos de la Copa Libertadores comienza a definirse y Palmeiras puede ser uno de los primeros equipos que garantice su lugar en la ronda de los 16 mejores equipos. El Verdão visita a Independiente del Valle en Quito en lo que será un partidazo.

Palmeiras ha ganado sus tres encuentros en esta primera ronda. 3-2 frente a Universitario, 5-0 a Independiente del Valle en Brasil y 2-1 frente a Defensa y Justicia en Argentina. ya que falta que juegan los otros tres partidos. En este momento le sacan una diferencia de cinco unidades a Defensa y Justicia y al equipo ecuatoriano, por lo que son los punteros por una amplia diferencia.

Lamentablemente, Benjamín Kuscevic no ha sido considerado esta temporada. El ex Universidad Católica solo ha jugado dos partidos en lo que va de esta campaña, y ambos por el Campeonato Paulista. No ha sido parte de una nómina para la Copa Libertadores, y la última vez que vio acción fue el 19 de abril.

A pesar de la ausencia de Kuscevic, los actuales campeones de la Copa Libertadores parecen estar en una buen camino para lograr el bicampeonato. De ganar este duro partido en Quito, el Verdão garantizará su boleto a los octavos de final.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Palmeiras vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores?

Palmeiras vs Independiente del Valle juegan este martes 11 de mayo a las 20:30 hrs de Chile.

Tras el la victoria frente a Defensa y Justicia, Palmeiras cobró venganaza por la caída en la Recopa Sudamericana. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Palmeiras frente a Independiente del Valle?

El partido será transmitido por FOX Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports

VTR: 45 (SD) (Stgo) - 859 (HD)

DTV: 607 (SD)

ENTEL: 210 (SD)

CLARO: 177 (SD)

GTD/TELSUR: 83 (SD)

MOVISTAR: 483 (SD)

TU VES: 519 (SD)

ZAPPING: 95 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming y en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Zapping y FOX Play.