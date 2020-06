Padre de James Rodríguez: "James hubiera preferido ir al Atlético Madrid"

A 24 horas de que James Rodríguez contara que estuvo muy cerca de pasar a un club español a principio de temporada, su padre adoptivo, Juan Carlos Restrepo, confirma que ese equipo era el Atlético Madrid de Diego Simeone.

“James hubiera preferido ir a Atlético Madrid en caso de una transferencia. Esto no significa que no hubo intentos y apreciaciones de otros clubes también. Se siente cómodo en España, a nivel personal, y no estaba convencido de cambiar de país”, afirmó Restrepo en Radio Marte.

Esta discusión se da en medio de la molestia de James Rodríguez por no tener minutos en el Real Madrid y tener una relación muy fría con el entrenador Zinedine Zidane.

James ante el Mallorca (Getty Images)

“La negociación estuvo allí, puede ser que el partido amistoso de verano haya influido. Pero al final, el Real, que quiere dominar en España y en el mundo, todavía considera que el jugador es importante para su equipo y decidió no venderlo. Esta era la posición oficial”, agrega el padrastro del jugador volviendo al tema del frustrado pase de James al Aleti.

Respecto a la posibilidad de que el cafetalero pase a un grande de Italia, Restrepo cuenta que “no creo que James haya cerrado las negociaciones con el Nápoles, un club importante con grandes perspectivas, entonces con Ancelotti hay una gran estima humana y profesional como la conoce cualquiera".

Agregando que "si no ha llegado a Napolés, es solo porque algunos factores no han coincidido. Cuando se enteró del Atlético, puso esa posibilidad en la cabeza en comparación con las demás por muchas razones, especialmente la familia que mencioné anteriormente”.