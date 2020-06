James Rodríguez: “Hubo una propuesta muy buena de un equipo español que Real Madrid rechazó”

James Rodríguez después de ser figura en el Mundial de Brasil 2014 donde fue el líder de esa gran selección colombiana que llegó a cuartos de final, fue contratado ni más, ni menos, que por el Real Madrid.

Luego de una interesante primera temporada en el equipo merengue, comenzó a quedar relegado por Zinedine Zidane hasta que tuvo que salir a préstamo al Bayern Munich para encontrar continuidad.

El cuadro alemán no compró su pase y volvió a verse las caras con el entrenador francés y comenzó una nueva aventura en el Real Madrid a sabiendas que no iba a ser tomado en cuenta y por eso James Rodríguez le confesó a Gol Caracol que pudo ir a un grande de España, pero el cuadro merengue no aceptó la cesión.

James Rodríguez escucha atento las instrucciones de Zinedine Zidane (Getty Images)

“Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó”, aseguró el colombiano.

Agregando que "sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso”.

James aclara que siempre tuvo en mente jugar esta temporada en otro equipo. “Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo”, aseguró.

Con todo, el cafetero no condena a su entrenador. "En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base”, cerró.