Pablo Solari fue elegido como la figura del partido que River Plate venció por 3-0 a Central Córdoba. Anotó un gol y siempre llevó peligro al arco rival, por lo que al final del partido fue entrevistado por la transmisión oficial debido al gran momento que está pasando en el elenco Millonario.

"La verdad estoy muy contento con la victoria del equipo, marcar en este estadio otra vez es hermoso, sumamos y queremos meternos arriba", señaló el Pibe, que se retiró bajó una ovación cuando fue reemplazado por Esequiel Barco a los 76'.

Agregó que Marcelo Gallardo le solicita lo mismo que el resto del equipo. "El sacrificio me lo pide igual como todos mis compañeros, es algo que no se negocia. Me pedían que estuviéramos más cerca, no tan lejos de los volantes, en el segundo tiempo lo hicimos mejor. La idea es pelear el campeonato".

El ex Colo Colo se refirió a que la presencia de su familia se ha transformado en una cábala en sus primeras semanas en el cuadro riverplatense. "Mi familia no falta, me da la suerte, estoy contento por lo que estoy viviendo y lo estoy disfrutando al máximo", contó.

Se le consultó luego por lo que será el clásico contra Boca Juniors la segunda semana de septiembre, algo que por ahora prefiere no tocar. "Me gusta ir partido a partido, no quiero hablar antes, ahora debemos preparar Tigre (próximo domingo) que será duro y para eso debemos descansar", cerró.

River quedó a cuatro puntos de la cima, que ocupa Atlético Tucumán y que tiene un partido pendiente. Ese lo disputará el martes como local ante Barracas Central.