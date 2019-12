"No me gusta entrenar en la mañana y mi esposa es la que me levanta": el increíble agradecimiento de futbolista hondureño

Este domingo, el fútbol hondureño coronó a su nuevo campeón. Con una goleada por 4-0, Olimpia venció a Marathon y se quedó con el título del torneo 2019.

El club albo levantó una copa después de casi cinco años sin saber de dar vueltas. Y en la celebración un hecho llamó la atención de todo el mundo, al punto de volverse viral. Germán Mejía, mediocampista del monarca hondureño, estaba hablando sobre la nueva estrella del equipo cuando comenzó a agradecer a sus cercanos. Fue entonces que un saludo se robó toda la atención.

El jugador se refirió a su pareja y la señaló como la gran responsable de seguir en el fútbol. "Siempre me ha cuidado. A mí no me gusta entrenar en la mañana y siempre mi esposa es la que me levanta, la que me exige, la que me ayuda. Es la que me cuida la alimentación, yo tengo exceso de peso porque como mucho o mal", lanzó.

Esto no solo ha resultado llamativo por sus declaraciones, sino porque también forma parte de las distintas anécdotas con que el club cerró el año. De hecho, días atrás el propio técnico del club, Pedro Troglio, pidió a sus jugadores no tener relaciones y sus parejas "que se aguanten un poquito".