“No le puedes decir que no tres veces al Real Madrid”: Mourinho revela cómo se gestó su llegada al campeón español

Este viernes a sido un día de confesiones para José Mourinho, pues, a parte de revelar qué le dijo a Pep Guardiola en la semifinal de Champions League entre Inter de Milán y FC Barcelona (2010), también dio detalles de cómo se gestó su llegada al Real Madrid.

En conversación con La Gazzetta dello Sport señaló que “si hubiera regresado a Milán tras la final del 'Santiago Bernabéu', con los aficionados coreando mi nombre, quizás no me habría ido del Inter. Yo todavía no había firmado con el Madrid. Quienes dicen que un delegado del Madrid vino a nuestro hotel en Madrid antes de la final (ganada contra el Bayern Múnich) dicen una tontería”.

“Yo quería ir al Madrid. Ya me querían desde el año anterior, se lo propuse al presidente Massimo Moratti, pero él me convenció para quedarme. Y al Madrid ya le había dicho que no cuando estaba en Chelsea. No le puedes decir que no tres veces al Madrid”, complementó.

Pero eso no fue todo, porque recuerda que eliminar al Barcelona de Guardiola en semis de la Liga de Campeones fue el punto decisivo para tomar la decisión de cambiar la Serie A por la liga española.

“La decisión la tomé después de la segunda semifinal con el Barcelona, porque sabía que íbamos a ganar la Champions. A Moratti se lo había hecho entender. Las palabras no eran necesarias, se notó por cómo nos abrazamos en el campo tras la final de Madrid. Moratti me dijo 'después de esto tienes derecho a irte'. Era el derecho a hacer lo que quería, pero a estar feliz. De hecho, estuve más feliz en Milán que en Madrid”, reveló el portugués.

Recordemos que la temporada 2009-2010 el equipo dirigido por Mourinho lo ganó todo: la liga italiana, por segundo año consecutivo, la Copa de Italia, la Supercopa de Italia y la UEFA Champions League, además de ser considerado por la FIFA el Mejor Entrenador del Mundo.