Nicolás Blandi fue el capitán y la gran figura de San Lorenzo en la victoria por 3-0 ante Sarmiento de Resistencia por los 32avos de final de la Copa Argentina. "Hacia mucho tiempo que no jugaba, sufrí bastante y la pasé mal", dijo el ex Colo Colo.

Después de mucho tiempo, Nicolás Blandi volvió a tener una noche que amerite recordar en su carrera de futbolista profesional. El experimentado centrodelantero apareció como titular en los 32avos de la Copa Argentina, que lo tuvo como capitán de San Lorenzo en la victoria ante Sarmiento de Resistencia por un contundente 3-0.

Y el ex atacante de Colo Colo, donde pasó sin éxito y con muchos problemas en la temporada 2020 y un par de juegos de la 2021, fue la figura del encuentro: se anotó con un doblete mediante dos golpes de cabeza. Pasaron tres años para que Blandi volviera a ser estelar en el Ciclón.

"Estoy contento, sobre todo por el presente del equipo. Hace mucho tiempo que venimos trabajando duro para revertir una imagen que no era buena. Nos costó un montón, hacemos un sacrificio grande. El momento que estamos viviendo es un premio grande para todo el grupo, pero tenemos que mirar para adelante", dijo el ariete de 33 años.

Añadió que "no podemos quedarnos por eso, tenemos que representar de la mejor manera esta camiseta" en alusión al envión anímico que tiene la escuadra adiestrada por Rubén Insúa, que suma cuatro victorias y un empate en los últimos cinco duelos que disputó en la Liga Profesional Argentina que por ahora lidera con 16 puntos.

Nicolás Blandi se desahoga: "Sufrí bastante y la pasé mal"

El tiempo que pasó sin que Nicolás Blandi tuviera minutos en San Lorenzo de Almagro fue significativo para él. Desde el 20 de febrero que no veía acción, y su conteo llegó sólo a los 11'. "Hacia mucho tiempo que no me tocaba jugar, sufrí bastante, la pasé mal", reconoció el trasandino que jugó en el Evian de Francia, quien en los 55' le dejó su lugar a Nahuel Barrios.

"Gracias al apoyo de mis compañeros, a la compañía del cuerpo técnico, estar acá en un lugar donde soy feliz. Gracias al trabajo me llevo este premio que es haber jugado y que el equipo haya ganado", sentenció Nicolás Blandi, quien sonríe junto al plantel del Ciclón.