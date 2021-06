Peruanos revientan a Neymar por teatrero y Thiago Silva sale a defenderlo con furia: "Mejor se quedaban callados, lo picaron y fue peor"

La goleada por 4-0 de Brasil sobre Perú dejó enfadado al cuadro incaico. No solamente por el abultado resultado, pues también alegan que Neymar hizo mucho teatro simulando cada una de las faltas que le cobraron en la segunda fecha de la Copa América.

De hecho, hubo un penal que el árbitro Patricio Loustau cobró a favor de Brasil, por una supuesta infracción sobre el delantero del PSG. Sin embargo, el VAR le sugirió revertir el cobor pues no había existido la falta, lo que dejó bravísimo al cuadro incaico.

Por lo mismo, los reclamos durante el partido fueron reiterados en el equipo que dirige Roberto Gareca, lo que molestó al Scratch, que en voz de Thiago Silva defendieron a su estrella de manera bastante ruda, pues mandaron a silenciar a los peruanos.

“Neymar está contento y, cuando está contento, las cosas se ponen más fáciles. Después del penal, el banco de ellos gritó mucho que él siempre se tira, siempre se tira’", señaló el zaguero que hace dos años ya levantó la Copa América con su país.

Thiago Silva fue el líder de la selección que ganó hace dos años la Copa América en su país. Foto: Getty.

Luego, el futbolista de Chelsea señaló que es mejor no abrir la boca para criticar a los rivales. “Yo cuando juego con Messi, Cristiano o Neymar, no los pico. No los pico, es mejor quedarse callado, dejar que las cosas pasen, porque cuando más los picas, es peor”, indicó.

Finalmente, Silva señaló que "hemos aprovechado mejor las oportunidades. Y el hecho de que no te hayan marcado goles, le da mayor tranquilidad al delantero o atacante de la creación, como lo es Ney, que se ha ido acercando cada vez más a Pelé (como goleador histórico)".