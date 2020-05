Mourinho se sincera: "Cuando nos eliminó el Bayern fue la única vez que lloré tras una derrota"

José Mourinho es todo un personaje del fútbol mundial. El entrenador portugués ha pasado por grandes equipos del Viejo Continente y ha tenido más de una polémica con sus colegas: Josep Guardiola, Manuel Pellegrini, Jurgen Klopp, entre otros.

Como todo profesional ligado al fútbol, Mou también ha tenido que saber bailar con la fea. Ha sido derrotado en varias oportunidades y una vez rompió en llanto tras una dura derrota.

En conversación con Marca, The Sepecial One recordó su noche más triste: "La noche que nos eliminó de la Champions el Bayern por penaltis es la única vez que he llorado tras una derrota. Estuvimos Aitor Karanka (su ayudante) y yo, parados delante de mi casa, dentro de mi coche, llorando...".

"Fue muy duro. Aquel año éramos los mejores de Europa y España. Aquella temporada el Madrid era el mejor equipo de España y también el mejor de Europa. Por eso fue tan duro para nosotros asumirlo", agregó el luso.

Además, sobre su paso por el Madrid, Mou valoró el romper con la hegemonía del Barça en Liga y Copa del Rey: "Acabar con ese dominio barcelonista y hacerlo además logrando un récord de puntos y un récord de goles como aquel lo hizo todavía más interesante y más importante, ya que lo conseguimos de la mejor manera posible. No fue sólo que ganásemos La Liga, es que lo logramos de un modo que hizo historia".