Mostaza Merlo es sorprendido yendo paso a paso a comprar al supermercado: "A veces te saludan y te amagan con tocarte"

"Paso a paso". Fue la frase que usó Reinaldo Carlos Merlo en 2001, cuando era entrenador de Racing Club, equipo que buscaba un esquivo título en Argentina.

Y como dice su frase, "paso a paso" fue sorprendido el histórico DT transadino, yendo a comprar al supermercado en medio de la cuarentena en Buenos Aires.

"En 3 de Febrero y Virrey del Pino tengo una despensa. Voy ahí. A veces, a otro supermercado que hay a dos cuadras, cuando no hay mucha gente. Me manejo en 100 ó 200 metros", le contó Merlo a Olé.

Pero eso no fue todo, porque Mostaza reveló que la gente lo quiere saludar, sin embargo, luego de acuerdan del distanciamiento social.

"Una o dos veces por semana hago las compras. A veces te saludan y te amagan con tocarte... Todos sabemos que debemos mantener la distancia. El otro día se me paró un coche al lado. '¡Mostaza, la alegría que tengo, cómo te abrazaría!', me dijo el que manejaba. Quería sacarse una foto conmigo. 'No se puede', le dije. Por suerte, entendió. Fue cuando iban 30 dias de cuarentena", expresó el DT.

Paso a paso, Mostaza Merlo espera que se vaya el coronavirus.