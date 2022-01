Este jueves el Aston Villa hizo oficial el fichaje del francés Lucas Digne, quien viene de jugar en el Everton de la Premier League.

El lateral zurdo se une de esta forma a Philippe Coutinho, también ex Barcelona, quien había sido presentado como nueva incorporación esta semana también.

Digne, de 28 años, estuvo tres temporadas y media en los toffees, jugando 127 partidos , marcando seis tantos y aportando con 20 asistencias.

Buenos números que se fueron desvaneciendo con la llegada de Rafa Benítez al club, pues el español tuvo algunas desavenencias con el francés y terminó borrándolo del equipo.

Digne no ocultó su disgusto con su ex entrendor y en su carta de despedida del equipo le envió un dardo directo: "Todo tiene que tener un final. No esperaba que fuera de este modo. Lo que ha ocurrido y algunas cosas que se han dicho sobre mí en el último mes me han dejado muy triste".

"Siempre llevaré al Everton en mi corazón. A veces sólo hace falta una persona para destruir una bonita historia de amor", añadió.

Po su parte, el técnico del Aston Villa, Steven Gerrard, se mostró contento con su llegada: "Cuando Lucas estuvo disponible, aprovechamos la oportunidad de traerlo al club. Fichar a un jugador de su calidad en la ventana de enero es una gran incorporación a nuestro equipo y su llegada me emociona a mí y a todos los asociados con Aston Villa".